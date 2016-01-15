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الجزائر تؤكد مقتل أحد مواطنيها وإصابة آخر فى تفجيرات جاكرتا الإرهابية

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الجزائر تؤكد مقتل أحد مواطنيها وإصابة آخر فى تفجيرات جاكرتا الإرهابية الجزائر تؤكد مقتل أحد مواطنيها وإصابة آخر فى تفجيرات جاكرتا الإرهابية
أعلنت الخارجية الجزائرية اليوم الجمعة عن تحديد هوية الرعيتين الجزائريتين ضحيتى التفجيرات "الإرهابية" التى استهدفت العاصمة الإندونيسية جاكرتا أمس.

وقالت الخارجية الجزائرية فى بيان لها إنها تؤكد وجود رعيتين جزائريتين من بين الضحايا فى التفجيرات، أحدهما يحمل الجنسية الكندية أيضا، كما أصيب آخر بجروح ولا يزال يخضع للعلاج بمستشفى بجاكرتا.

وأضاف البيان أن مركز اليقظة وتسيير الأزمات بوزارة الخارجية "على اتصال دائم" مع سفارة الجزائر بجاكرتا و" يتابع عن كثب تطور التحقيق الذى تقوم به السلطات الاندونيسية إثر هذه التفجيرات".
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