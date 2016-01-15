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للنساء فقط.. تعرفى على أسباب الصداع قبل وأثناء الدورة الشهرية

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للنساء فقط.. تعرفى على أسباب الصداع قبل وأثناء الدورة الشهرية للنساء فقط.. تعرفى على أسباب الصداع قبل وأثناء الدورة الشهرية
الصداع فى الفترة التى تسبق نزول الدورة الشهرية أحد المشاكل التى تؤرق كثير من الفتيات والسيدات، ويحدث لأسباب وعوامل متعددة، منها التغييرات الهرمونية التى تحدث فى فترة نزول الدورة الشهرية وفترة انقطاع الدورة الشهرية "مرحلة اليأس".

الصداع أثناء الدورة الشهرية


>تقول الدكتورة إيمان يحيى، استشارى النساء والتوليد: تعانى كثير من النساء الصداع، خاصة فى الفترة التى تسبق نزول الدورة الشهرية ما يؤرقهن.

أسباب الصداع أثناء فترة الدورة الشهرية


>وأوضحت د. إيمان أن المرأة تشعر بالصداع فى الفترة التى تسبق الدورة الشهرية لأن إنتاج هرمون الأستروجين ينخفض ويصيبها بالصداع أثناء وقبل نزول الدورة الشهرية.

وتابعت د. إيمان: الصداع هو أحد الأعراض التى تحدث للمرأة المقبلة على مرحلة انقطاع الطمث بسبب انخفاض هرمون الأستروجين فى جسمها، نتيجة عدم نزول الدورة الشهرية ووصولها إلى مرحلة سن اليأس.

نصائح ضرورية


>وتنصح د. إيمان المرأة بتناول الأغذية الصحية المفيدة مثل الخضراوات والفواكه والألبان، والابتعاد عن تناول المشروبات الغنية بالكافيين لتفادى إرهاق الجهاز العصبى، وبالتالى عدم توترها وعصبيتها.

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