بالفيديو.. "الداخلية": لا نفرق فى المعاملة بين السجناء.. ومسئولون عن أمن وسلامة المواطنين

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات العامة، إن الوزارة مسئولة مسئولية كاملة عن أمن وسلامة المواطنين، موضحًا أنه بحكم عمله فى السجون فى الفترة الأخيرة فلا يوجد تفرقة فى المعاملة بين السجناء.

وأضاف عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة"، مع معتز بالله عبد الفتاح، على قناة "المحور"، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان استقبل شكاوى بالاختفاء القسرى بعضها وردت له من بعض جمعيات حقوقية خارجية، مؤكدا أن الوزارة ردت على المجلس القومى لحقوق الإنسان فى 118 حالة ادعاء بالاختفاء القسرى، بأنه من يتم القبض عليه يحال للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه.

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