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بالفيديو.. وحيد حامد: أمريكا أرادت مرسى لأنه ضعيف و"كانت ناقصة تقلع هدمها عشان يستمر"

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بالفيديو.. وحيد حامد: أمريكا أرادت مرسى لأنه ضعيف و"كانت ناقصة تقلع هدمها عشان يستمر" بالفيديو.. وحيد حامد: أمريكا أرادت مرسى لأنه ضعيف و"كانت ناقصة تقلع هدمها عشان يستمر"
قال الكاتب وحيد حامد ، إن ثورة 25 يناير سرقتها جماعة الإخوان وساعدتها فى ذلك قوى أخرى كانت تريد أن تحكم الجماعة، وتابع: " وأمريكا كانت ناقصة تقلع هدومها عشان خاطر تجيب الإخوان يحكموا، ومحمد مرسى بالذات، لأنه اختيار أمريكى، وهو رجل أمريكا، وكانوا يريدونه لأنه ضعيف الشخصية ليحركوه فى أى اتجاه تريده واشنطن ".

وأضاف حامد، خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى حمدى رزق، أن من لا يعيش من خير الوطن لا ينتمى له، مشيراً إلى أن الممولين ولائهم لممولهم الخارجى وليس لوطنهم.
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وأوضح ، أن البعض كان يتصور أن الثورة سيعقبها حياة مختلفة ورفاهية، مشيراً إلى أن الثورة اندلعت فى والدولة وقتها كانت "على بلاطة".


>وحيد حامد يكتب الحلقات الأخيرة من مسلسل "الجماعة 2" فى الغردقة

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مصر 365

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