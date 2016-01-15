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وحيد حامد: "صباحى لازم يدافع عن الإخوان ومستعد للتحالف مع أى حد لمصلحته"

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وحيد حامد: "صباحى لازم يدافع عن الإخوان ومستعد للتحالف مع أى حد لمصلحته" وحيد حامد: "صباحى لازم يدافع عن الإخوان ومستعد للتحالف مع أى حد لمصلحته"
قال الكاتب وحيد حامد ، إنه يتحاشى الحديث عن حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى ، لأن "صباحى لا بد أن يدافع عن الإخوان، لأنه سبق أن وضع يده فى أيديهم بقوة، وتربطه علاقة أسرية بالإخوان، ومن الطبيعيى أن يدافع عنهم، وصباحى مستعد أن يضع يده فى أيدى السلفيين و6 إبريل، وأى أحد يرى أنه قد يفيده ".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى حمدى رزق، أن الدولة لا يد لها فى قطع النور أثناء حوار "صباحى" مع الإعلامى وائل الإبراشى، موضحا أن الكاتب علاء الأسوانى هو الذى امتنع عن الكتابة ولم يتم منعه.


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