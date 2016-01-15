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القبض على صاحب محل لحيازته 1521 قطعة غيار سيارات مهربا جمركيا بالساحل

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القبض على صاحب محل لحيازته 1521 قطعة غيار سيارات مهربا جمركيا بالساحل القبض على صاحب محل لحيازته 1521 قطعة غيار سيارات مهربا جمركيا بالساحل
تمكنت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط صاحب محل غير مرخص لحيازته 1521 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر الساحل و حرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات لشرطة التموين تفيد بقيام مالك محل لقطع غيار السيارات وغير مرخص بنطاق دائرة قسم شرطة الساحل، يقوم بتجميع كميات كبيرة من قطع غيار السيارات المهربة جمركيًا مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات القياسية وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة ولصق شهادات بيانات على المنتج النهائى مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات العالمية وأنها ذات منشأ أجنبى على خلاف الحقيقة، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة وتمكنوا من ضبط مالكه و1521 قطعة غير سيارات مغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات التجارية " وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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مصر 365

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