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رئيس وادي دجلة: لم ننه التعاقد مع كارترون.. والمدرب المحتمل يوضح سبب ترك مازيمبي

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رئيس وادي دجلة: لم ننه التعاقد مع كارترون.. والمدرب المحتمل يوضح سبب ترك مازيمبي رئيس وادي دجلة: لم ننه التعاقد مع كارترون.. والمدرب المحتمل يوضح سبب ترك مازيمبي

أوضح باتريس كارترون مدرب وادي دجلة الجديد المحتمل، سبب تركه لمازيمبي الكونغولي بعد فترة من التألق معهم.

كارترون فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع مازيمبي، وحصل على المركز السادس معهم في كأس العالم للأندية.

وحضر كارترون إلى القاهرة، إذ يتابع مباراة وادي دجلة أمام المقالولون العرب الجارية حاليا من الملعب.

وقال كارترون في تصريحات تليفزيونية أثناء اللقاء: "حققت العديد من النجاحات مع مازيمبي وتعلقت بهم، وكانت الإدارة ترغب في التجديد معي لكنني فضلت التوجه لخوض تجربة جديدة".

من جهة أخرى، قال ماجد سامي رئيس وادي دجلة في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم ننه التوقيع مع كارترون بشكل رسميـ ولكنه حضر لمتابعة الفريق على الطبيعة في المباراة أولا، ثم سنبدأ معه في مرحلة التفاوض بعد ذلك".

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