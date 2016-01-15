المقاولون ودجلة يتعادلان في لقاء سلبي

تعادل المقاولون العرب مع ضيفه وادي دجلة سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة في ملعب الأول.

واستضاف المقاولون منافسه دجلة لحساب الجولة 14 من الدوري المصري وفشل أي منهما في معرفة طريق الشباك لتحقيق الانتصار.

وشهدت المباراة حضور المدير الفني السابق لمازيمبي باتريس كارترون لمتابعتها من أجل احتمالية توليه مسؤولية وادي دجلة خلفا لحمادة صدقي.

وحتى الآن لم يحقق وادي دجلة سوى انتصارين من 12 مباراة خاضها حتى الآن، مقابل حالة فوز واحدة للمقاولون ولكن من 14 لقاء لعبه.

بتلك النتيجة وصل رصيد وادي دجلة إلى 11 نقطة يحتل بهم المركز الـ14 في جدول الترتيب.

فيما وصل رصيد المقاولون إلى تسع نقاط يحتل بهم المركز الـ15.