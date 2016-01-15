ميدو لـ في الجول عن عودة إسماعيل يوسف: أرحب بالعمل مع جميع أبناء النادي

أبدى أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك، استعداده للعمل مع جميع أبناء النادي دون استثناء، موضحا أنه لم يبد أي ملاحظات على عودة إسماعيل يوسف للجهاز الفني.

وقرر مرتضى منصور رئيس الزمالك، تعيين إسماعيل يوسف في منصب المنسق العام للجهاز.

وقال ميدو في تصريحات لـ FilGoal.com: "أرحب بالعمل مع أي لاعب من نجوم الزمالك الكبار، ولم أبد من الأساس أي ملاحظات على إسماعيل يوسف سواء في رحيله أو قدومه".

ميدو أتبع "مصلحة الزمالك فوق أي اعتبار، والزمالك ليس حكرا على أحد، وإنما هي حق للجميع".

وأضاف "أرغب في إضفاء روحة طيبة بين جميع المتواجدين في الجهاز لمواصلة الانتصارات في المرحلة المقبلة".

ميدو تحدث أيضا عن مباراة اتحاد الشرطة المقبلة في الدوري.

ويلتقي الزمالك مع اتحاد الشرطة مساء غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

ويقول ميدو: "أنا لست مدربا أجنبيا ومصلحة الفريق فوق أي اعتبار، لذلك فكل اللاعبين مرشحين للمشاركة في أي وقت".

وأضاف "ضممنا بعض الناشئين لقائمة الزمالك أمام اتحاد الشرطة، وهذا أكبر دليل على أن كل اللاعبين مرشحين للعب في أي وقت، بشرط الإجادة والاجتهاد في التدريبات".