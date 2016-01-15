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حارس الشرطة لـ في الجول: مواجهة الزمالك أسهل من الأهلي.. والسباعية أصبحت من الماضي

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حارس الشرطة لـ في الجول: مواجهة الزمالك أسهل من الأهلي.. والسباعية أصبحت من الماضي حارس الشرطة لـ في الجول: مواجهة الزمالك أسهل من الأهلي.. والسباعية أصبحت من الماضي

يرى عصام سعد حارس مرمى اتحاد الشرطة أن ملاقاة الزمالك أسهل من غريمه التقليدي الأهلي، مؤكدا في الوقت ذاته أن أمر مشاركته في المباراة متروك في يد المدير الفني فتحي مبروك.

ويستعد الشرطة لملاقاة الزمالك يوم السبت في الجولة 14 من الدوري المصري بملعب بتروسبورت.

وتحدث عصام سعد لـFilGoal.com قائلا:"أرى أن مواجهة الزمالك أسهل من الأهلي".

وبسؤاله عن السبب أجاب"الزمالك يحب لعب كرة جمالية وهذا النوع من الأداء من السهل أن تغلق خطوطك أمامه".

وأضاف"أما الأهلي يلعب بحماس وروح أكبر وذلك يجعل من الصعب على أي خصم مجاراته".

وعن تلقيه سبعة أهداف أمام الأهلي علق"صفحة وقمت بإغلاقها".

وأكمل"تلك الأهداف جاءت كلها من عرضيات وركلات ركنية، كل مباراة ولها ظروفها والآن لا أشغل بالي إلا بلقاء الزمالك".

وعن مشاركته في المباراة تحدث"الأمر متروك في يد الجهاز الفني بقيادة فتحي مبروك".

وأتم"مبروك طالبنا بتحسين صورتنا أمام الزمالك وأن نلعب على الفوز ولا شيء غير ذلك".

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