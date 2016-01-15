السويد تنهى خلافها مع المغرب وتعلن عدم اعترافها بجمهورية الصحراء الغربية

>أعلنت السويد أنها لن تعترف بالأراضى المتنازع عليها فى الصحراء الغربية كجمهورية مستقلة، وهى الخطوة التى يمكنها إنهاء خلاف دام شهورا مع المغرب.

وقالت وزارة الخارجية السويدية الجمعة إن مراجعة أمرت الحكومة بها بشأن هذه القضية خلصت إلى أنه "لم يتم استيفاء" الشروط للاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

ورد المغرب - الذى ضم المستعمرة الإسبانية السابقة الغنية بالمعادن فى عام 1975 - بغضب بعدما قالت السويد فى العام الماضى إنها بصدد مراجعة سياستها بشأن الصحراء الغربية. وقالت الحكومة المغربية إنها ستدرس مقاطعة المنتجات والشركات السويدية.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغو فالستروم اليوم الجمعة إن السويد سوف تدعم جهود الأمم المتحدة لحل النزاع، وإن "الاعتراف لن يعزز هذه العملية".

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