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لاجئ سوري يفوز بمليون يورو في «اليانصيب» بفرنسا

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لاجئ سوري يفوز بمليون يورو في «اليانصيب» بفرنسا لاجئ سوري يفوز بمليون يورو في «اليانصيب» بفرنسا

فاز لاجئ سوري بجائزة يانصيب في فرنسا بلغت فقيمتها مليون يورو، وتحول بذلك من لاجئ إلى مستثمر في فرنسا، خاصة مع اعتزامه فتح مطعم.

وقالت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، بحسب ما نقل موقع 24 الإماراتي، إن اللاجئ السوري، الذي لم تكشف عن هويته، يبلغ من العمر حوالي 30 عاما، ظفر بجائزة بلغت قيمتها مليون يورو، بعد مشاركته بقسيمة في اليانصيب لا يتعدى ثمنها 10 يوروهات.

ونقلت “لوباريزيان” عن الفيدرالية الفرنسية للألعاب، أن اللاجئ السوري الفائز هو من بين 215 شخصا فاز كل منهم بمليون يورو، سنة 2015، وقد وصل الأخير إلى فرنسا عام 2011.

هذا، وبادر اللاجئ إلى اقتناء شقة في فرنسا بعد فوزه في حزيران/يونيو الماضي، وبات ينوي فتح مطعم يدر عليه دخلا ثابتا.

وقد غيرت الأزمة السورية حياة المواطن السوري، إذ إنه كان ميسورا قبل الأحداث التي تمر بها البلاد، وكان يدير شركة تجارية صغيرة، فاضطر إلى مغادرة البلاد ليصبح عاملا بسيطا قبل أن يبتسم له الحظ.

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