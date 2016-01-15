تونس تقيم صلاة الاستسقاء الأحد القادم بسبب الجفاف

قررت وزارة الشؤون الدينية فى تونس إقامة صلاة الاستسقاء الأحد القادم بكامل ولايات البلاد بسبب "انحباس" الأمطار.

وقالت الوزارة فى بيان أن "صلاة الاستسقاء ستقام يوم الأحد 17 ديسمبر فى جميع ولايات الجمهورية التونسيّة".

والأربعاء دعت الوزارة أئمة مساجد البلاد الى "التنسيق" لإقامة صلاة الاستسقاء "اعتبارا لما تشهده بلادنا من انحباس الأمطار وتأخّر نزول الغيث النّافع (الأمطار)".

والأمطار هى المصدر الرئيسى للمياه فى تونس.

وفى سبتمبر 2014 أعلن البنك الدولى فى بيان ان "تغير المناخ" و"الضغط الهائل على احتياطات المياه" فى تونس اصبحا يمثلان "تحديا إنمائيا" فى البلاد.

ونتيجة التغيرات المناخية، اصبحت تونس تشهد فى السنوات الأخيرة جفافا بمعدل عامين على خمسة بعدما كان المعدل عاما على خمسة فى السابق، وفق شكرى بيوض المسؤول فى وزارة الفلاحة.

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