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مقتل 47 من "داعش" بنيران عراقية ومصرع عشرات بغارات للتحالف على الموصل

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مقتل 47 من "داعش" بنيران عراقية ومصرع عشرات بغارات للتحالف على الموصل مقتل 47 من "داعش" بنيران عراقية ومصرع عشرات بغارات للتحالف على الموصل

>قتلت القوات التابعة لقيادة عمليات 47 من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى خلال عمليات عسكرية فى الأنبار وغربى العاصمة العراقية.. كما أغار طيران التحالف على مواقع للتنظيم فى الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق؛ مما أسفر عن مقتل عشرات من التنظيم.

وذكر بيان لقيادة "عمليات بغداد" اليوم/الجمعة/ أن القوات قتلت خلال عملية تحرير مناطق جنوبى الفلوجة بمحافظة الأنبار غربى العراق 33 إرهابيا، وعالجت عشر عبوات ناسفة وتدمير موقع لتنظيم (داعش) وسيارتين مزودتين بأسلحة رشاشة وقتل من كانوا على متنهما.

وتمكنت قوات "عمليات بغداد" فى منطقتى الكرمة وناظم التقسيم شمال شرقى الرمادى من قتل إرهابيين اثنين وجرح آخرين، وتدمير موقع لعناصر التنظيم وقتل من فيه.. وقتلت قوة من التدخل السريع 8 إرهابيين ودمرت جرافة فى منطقتى "السكراب" و"محطة الوقود الخارجية" غربى العاصمة العراقية (بغداد).. فيما قتل قناص من فوج الاستطلاع إرهابيا وجرح آخر غربى بغداد.
>كما تمكنت قوة أخرى بعمليات بغداد من قتل إرهابيين وتدمير سلاح رشاش أحادى وقتل أفراد المفرزة فى منطقة المعامير جنوبى العاصمة العراقية.

على صعيد متصل، قصف طيران التحالف الدولى مواقع لداعش فى مدينة الموصل الليلة الماضية.. وقالت مصادر محلية بنينوى إن الغارت استهدفت مواقع ثابتة ومتحركة للتنظيم وأخرى استراتيجية وتكتيكية ومخازن أسلحة وعتاد فى أحياء التأميم والقاهرة والزراعى والعربى والمصارف والزنجيلى والرسالة بالموصل ومحورى تلكيف والنوران.

وأشارت إلى أن التنظيم ينقل جرحاه إلى منازل تابعة له فى الأحياء السكنية وليس إلى المستشفيات، خوفا من اعادة استهدافهم وإخفاء حجم خسائره، واقتحم عاصر من التنظيم مراكز صحية فى المدينة فجر اليوم واستولوا على الأدوية والمستلزمات الطبية.
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