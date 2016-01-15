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أوكرانيا تعلن إطلاق سراح اثنين من رعاياها كانا محتجزين فى طرابلس

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أوكرانيا تعلن إطلاق سراح اثنين من رعاياها كانا محتجزين فى طرابلس أوكرانيا تعلن إطلاق سراح اثنين من رعاياها كانا محتجزين فى طرابلس

>أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية إطلاق سراح اثنين من رعاياها من طاقم السفينة المالطية كانا محتجزين فى ليبيا منذ يناير2015.

وقالت الخارجية الأوكرانية، فى بيان لها نشر اليوم الجمعة، إن جهودًا دبلوماسية بذلتها سفارتها فى العاصمة الليبية طرابلس أسفرت عن إطلاق سراح اثنين من رعاياها من طاقم السفينة المالطية "صن اويل" كانا محتجزين فى ليبيا منذ يناير 2015.

ودعت الخارجية، فى بيانها، رعاياها المقيمين فى الأراضى الليبية إلى المغادرة فورًا، فضلاً عن تجنب السفر إلى هناك، وكانت مجموعة مسلحة قد احتجزت طاقم السفينة المالطية "صن أويل" فى يناير 2015 واقتادتها إلى طرابلس للاشتباه فى تهريب الوقود المدعوم من ليبيا إلى مالطا.

يشار إلى أن وزارة الخارجية النمساوية أعلنت الأربعاء إطلاق سراح مواطن نمساوى تعرض للاختطاف فى ليبيا فضلاً عن آخر صربى خطفا خلال مارس 2015، من قبل تنظيم الدولة "داعش" الإرهابى.
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