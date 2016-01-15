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لاعب الزمالك إلى بتروجيت على سبيل الإعارة

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لاعب الزمالك إلى بتروجيت على سبيل الإعارة لاعب الزمالك إلى بتروجيت على سبيل الإعارة

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رحيل شريف علاء ظهير الفريق الأيسر إلى بتروجيت على سبيل الإعارة.

أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الزمالك استقر على قيد 25 لاعبا في قائمة الفريق الإفريقية بتواجد الوافد الجديد إيمانويل مايوكا.

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وخرج شريف علاء نهائيا من حسابات ميدو قبل أن يؤكد أحمد مرتضى رحيل اللاعب.

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك: "شريف علاء رحل عن صفوف الفريق".

وأوضح في تصريحات تليفزيونية مع قناة الحياة 2 "اللاعب سينتقل إلى بتروجيت على سبيل الإعارة وتم قيد مايوكا في القائمة بدلا منه".

وانضم علاء من المقاولون إلى الزمالك قبل بداية الموسم الجاري، ولكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة كانت مع جوزفالدو فيريرا.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن أن مدربه الجديد أحمد حسام "ميدو" سيكون هو المسؤول عن ملف الراحلين عن النادي في يناير الجاري.

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