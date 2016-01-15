السهر وخلل النوم.. أبرز أسباب القلق النفسى وانفلات الأعصاب

أعراض القلق النفسى.. نفسية وعضوية

السهر وخلل النوم

القلق النفسى مشكلة يعانى منها كثير من الشباب والفتيات وحتى الكبار والمسنين، يعنى إصابة الإنسان بحالة من الخوف والذعر غير المبررين، كما يعانى من انفلات حاد فى الأعصاب تتغير أعراضها وأسبابها من حالة لأخرى.>وتوضح الدكتورة ندى فؤاد، الأخصائية النفسية، أن الكثير من العلامات تظهر على المريض، الذى يعانى من أعراض عضوية ونفسية فى الوقت ذاته، تصل إلى حد الصداع والتوتر والخوف والعصبية وآلام الأسنان، واضطراب الأمعاء وآلامها، إضافة بالطبع إلى بعض الاضطرابات الظاهرة فى النوم والأرق الشديد.>وتضيف الأخصائية النفسية: اعتياد المريض على السهر وعدم الحصول على قسط وافر من النوم خلال ساعات الليل بشكل خاص، مع الاستسلام لفكرة الأرق وعدم التفكير فى طرق علاجية للنوم والاسترخاء، قد يعمق القلق لديه، فقلة النوم تساعد على اضطراب الأعصاب وانفلاتها، وزيادة حدة الصوت العال، وسرعة الاستثارة والانفعال، وزيادة التوتر والخوف والتفكير السلبى،ما يعمق من الأعراض المرضية.

وتنصح الدكتورة ندى فؤاد بضرورة أن يحافظ المريض بالقلق على أقل حد ممكن من ساعات النوم المتواصل، بمساعدة تمارين التنفس والاسترخاء التى تسبق النوم بدقائق، مع عدم تناول أطعمة ثقيلة أو وجبات عشاء دسمة، وشرب كميات كافية من المياه، وعدم اللجوء للمنومات إلا بأمر الطبيب، والتركيز على التفكير الإيجابى فى الأشياء والأحداث المريحة نفسيا قبل دخول الفراش.