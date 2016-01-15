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مصرع سيدة فى حادث تصادم بين "ميكروباص" وعربة "كارو" بالدقهلية

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مصرع سيدة فى حادث تصادم بين "ميكروباص" وعربة "كارو" بالدقهلية مصرع سيدة فى حادث تصادم بين "ميكروباص" وعربة "كارو" بالدقهلية
لقيت سيدة مصرعها، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعربة "كارو" بشارع العروبة بدكرنس فى الدقهلية.

استقبل مستشفى دكرنس العام بالدقهلية، انتصار برهام، 51 عامًا، ومقيمة بقرية كفر عبد المؤمن، جثة هامدة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة "ميكروباص" وعربة "كارو"، وتم إيداعها بمشرحة المستشفى، لحين انتهاء التحقيقات واستخراج تصريح بالدفن، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالحادث.
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