مصرع سيدة فى حادث تصادم بين "ميكروباص" وعربة "كارو" بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعربة "كارو" بشارع العروبة بدكرنس فى الدقهلية.إعلان - Ads إعلان - Ads
استقبل مستشفى دكرنس العام بالدقهلية، انتصار برهام، 51 عامًا، ومقيمة بقرية كفر عبد المؤمن، جثة هامدة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة "ميكروباص" وعربة "كارو"، وتم إيداعها بمشرحة المستشفى، لحين انتهاء التحقيقات واستخراج تصريح بالدفن، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالحادث.
استقبل مستشفى دكرنس العام بالدقهلية، انتصار برهام، 51 عامًا، ومقيمة بقرية كفر عبد المؤمن، جثة هامدة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة "ميكروباص" وعربة "كارو"، وتم إيداعها بمشرحة المستشفى، لحين انتهاء التحقيقات واستخراج تصريح بالدفن، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالحادث.
>