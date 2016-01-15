أخبار عاجلة

مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المقاولون ودجلة يتعادلان في لقاء سلبي

Google+ Print
المقاولون ودجلة يتعادلان في لقاء سلبي المقاولون ودجلة يتعادلان في لقاء سلبي

تعادل المقاولون العرب مع ضيفه وادي دجلة سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة في ملعب الأول.

واستضاف المقاولون منافسه دجلة لحساب الجولة 14 من الدوري المصري وفشل أي منهما في معرفة طريق الشباك لتحقيق الانتصار.

وشهدت المباراة حضور المدير الفني السابق لمازيمبي باتريس بارتيزون لمتابعتها من أجل احتمالية توليه مسؤولية وادي دجلة خلفا لحمادة صدقي.

وحتى الآن لم يحقق وادي دجلة سوى انتصارين من 12 مباراة خاضها حتى الآن، مقابل حالة فوز واحدة للمقاولون ولكن من 14 لقاء لعبه.

بتلك النتيجة وصل رصيد وادي دجلة إلى 11 نقطة يحتل بهم المركز الـ14 في جدول الترتيب.

فيما وصل رصيد المقاولون إلى تسع نقاط يحتل بهم المركز الـ15.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع