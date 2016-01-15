محافظ الغربية يجرى جولة ميدانية لتفقد الخدمات بمدينة طنطا

تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، يرافقه اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب عن دائرة بندر طنطا، واللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، شوارع مدينة طنطا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد منطقة نايف عماد، وتلاحظ وجود تراكم القمامة فى عدة نقاط منها مدرسة الشهيد مصطفى أبو زهرة فى وسط المساكن وأرض المستوصف القديم، مما شكل خطورة على صحة المواطن وتعريض حياته.

وأمر المحافظ بإزالة السيارات والتريلات الموجودة على جانبى الطريق فورًا، لأنها تعوق سيولة الحركة المرورية، كما تفقد المحافظ منطقة سيجر ولاحظ تراكم كميات كبيرة من القمامة على أرض مدرسة السيد محمد عبد الرحيم، وأرض أملاك دولة.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرئيس حى أول برفع القمامة فورًا، واستمع لشكاوى المواطنين الذين تجمعوا أثناء الجولة، وكلف التنفيذيين المرافقين له بسرعة حل مشاكل المواطنين، وأثناء تفقده لمنطقة شارع النخيل خلف المسجد الكبير بمنطقة سيجر أمر بعمل مقايسة، وتدخل ضمن أعمال تطوير العشوائيات وشدد على إنارة المنطقة، سواء الشوارع الرئيسية أو الفرعية ووعدهم بإيجاد حل لمشاكل الرى والصرف بالمنطقة بعد دراستها دراسة .

واختتم المحافظ جولته بمنطقة قحافة، حيث تفقد مساكن الشهيد جعيصة، ولاحظ وجود قطعة أرض وسط تلك المساكن وتراكم القمامة بها، فأصدر تعليمات بضرورة عمل مقايسة لها وإدخالها صندوق الإسكان لتطوير المناطق العشوائية، وكذلك أصدر أوامره لرئيس الحى بضرورة رصف باقى المناطق غير المرصوفة.



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