أخبار عاجلة

مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القومى للقبائل المصرية يشيد بإعادة فتح كوبرى السلام

Google+ Print
القومى للقبائل المصرية يشيد بإعادة فتح كوبرى السلام القومى للقبائل المصرية يشيد بإعادة فتح كوبرى السلام
أشاد المجلس القومى لشئون القبائل المصرية بقرار إعادة فتح كوبرى السلام مرة أخرى بعد 4 سنوات من إغلاقه لظروف أمنية.

وقال المستشار عصام الجهينى أمين عام المجلس إن إعادة فتح الكوبرى مرة أخرى أعاد الحياة لسيناء وربطها مرة أخرى بباقى محافظات الجمهورية بعد المعاناة الشديدة التى كان يعانيها المواطنون للعبور من الشرق إلى الغرب وبالعكس.

ووجه الجهينى شكره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق مهاب مميش وقادة ورجال القوات المسلحة فى اتخاذ قرار فتح الكوبرى مرة أخرى رحمةً بالمواطنين الذين كانوا ينتظرون لأيام، لتسهيل العبور إلى سيناء.

وأشار صلاح داوود وكيل لجنة الشباب بالمجلس إلى أن فتح الكوبرى مرة أخرى يؤكد حرص القيادة المصرية على تحقيق صالح الشعب ورفع المعاناة عن المواطنين، ويفتح آفاقا جديدة للتجارة عن طريق العبور من وإلى سيناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365