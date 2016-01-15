القومى للقبائل المصرية يشيد بإعادة فتح كوبرى السلام

أشاد المجلس القومى لشئون القبائل المصرية بقرار إعادة فتح كوبرى السلام مرة أخرى بعد 4 سنوات من إغلاقه لظروف أمنية.

وقال المستشار عصام الجهينى أمين عام المجلس إن إعادة فتح الكوبرى مرة أخرى أعاد الحياة لسيناء وربطها مرة أخرى بباقى محافظات الجمهورية بعد المعاناة الشديدة التى كان يعانيها المواطنون للعبور من الشرق إلى الغرب وبالعكس.

ووجه الجهينى شكره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق مهاب مميش وقادة ورجال القوات المسلحة فى اتخاذ قرار فتح الكوبرى مرة أخرى رحمةً بالمواطنين الذين كانوا ينتظرون لأيام، لتسهيل العبور إلى سيناء.

وأشار صلاح داوود وكيل لجنة الشباب بالمجلس إلى أن فتح الكوبرى مرة أخرى يؤكد حرص القيادة المصرية على تحقيق صالح الشعب ورفع المعاناة عن المواطنين، ويفتح آفاقا جديدة للتجارة عن طريق العبور من وإلى سيناء.