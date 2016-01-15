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محافظ البحيرة: إطلاق اسم شهيد الشيخ زويد على مدرسة السلام بأبو حمص

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محافظ البحيرة: إطلاق اسم شهيد الشيخ زويد على مدرسة السلام بأبو حمص محافظ البحيرة: إطلاق اسم شهيد الشيخ زويد على مدرسة السلام بأبو حمص
صرح وهدان السيد المتحدث الرسمى لمحافظة البحيرة أن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة قرر إطلاق اسم الشهيد المجند عبد الله شكر أحد شهداء الحادث الإرهابى الذى وقع أمس بكمين الشيخ زويد بسيناء على مدرسة السلام الابتدائية بقرية زكى أفندى مسقط رأسه.

وكان الآلاف من أهالى مركز أبو حمص التابع لمحافظة البحيرة، قد شيعوا جثمان الشهيد المجند عبد الله شكر أحد شهداء الحادث الإرهابى الذى وقع أمس بكمين الشيخ زويد بسيناء بقرية زكى أفندى فى جنازة شعبية مهيبة.

وشهدت الجنازة هتافات مناهضة للإرهاب، مطالبين بالثأر لكل شهداء الوطن، والقضاء على الإرهاب الذى يحصد أرواح أبناء الوطن.

وذكر أسامة شكر ابن عم الشهيد، أن آخر ما كتبه الشهيد عبر صفحته على الفيس بوك كان دعاء "اللهم لا ترنى فى من أحب مكروها، اللهم أحينى إن كانت الحياة خيرا لى وأمتنى إن كان الموت راحة لى"، مشيرا إلى أن هذا من حسن الخاتمة.

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