حملة بمواقع التواصل لإطلاق اسم شهيد سيناء على مدرسة قريته بالمنيا

نظم شباب أهالى قرية ابو الصفا التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا حملة على مواقع التواصل الاجتماعى، للمطالبة بإطلاق اسم المجند الشهيد "محمد خلف" على مدرسة القرية.

لم ينتظر أهالى أبوقرقاص كثيرا بعد وداع شهيد الواجب الوطنى محمد خلف، الذى استشهد أثناء مداهمة البؤر الإجرامية والإرهابية بالشيخ زويد، ونظموا حملة موسعة على الفيس بوك، تطالب اللواء طارق نصر محافظ المنيا بإطلاق اسم الشهيد على مدرسة القرية تخليدا لذكراه.

كان أهالى أبوقرقاص شيعوا جثمان الشهيد اليوم وسط هتافات من الأهالى ضد الإرهاب.

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