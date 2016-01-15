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السيطرة على تسرب مياه بركة الصرف الرئيسية بمنطقة عين حميد فى الخارجة

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السيطرة على تسرب مياه بركة الصرف الرئيسية بمنطقة عين حميد فى الخارجة السيطرة على تسرب مياه بركة الصرف الرئيسية بمنطقة عين حميد فى الخارجة
تمكنت رئاسة مركز ومدينة الخارجة بالتعاون مع مديرية الطرق بالوادى الجديد، من السيطرة على تسرب مياه بركة الصرف الصحى الرئيسية بمنطقة عين حميد، والتى امتدت على مساحة نصف فدان من المحاصيل الزراعية، وانتقل اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم، وسمية خليل رئيس مركز الخارجة، وفرق الصرف الصحى إلى موقع تسرب المياه، وتمت السيطرة على تسريبات مياه البركة، لمنع انتشارها إلى مساحات أكبر من المحاصيل الزراعية.

وقالت سمية سيد خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن سبب انهيار حافة البركة بصورة جزئية نتيجة ارتفاع منسوبها بنسبة قليلة، مما تسبب فى التسرب، حيث تحركت على الفور معدات رئاسة المركز لسد هذا الانهيار، نافية أن تكون مياه الصرف قد تسربت على مساحة 50 فدانًا من المحاصيل الزراعية للمواطنين.

وأضافت، أن حل مشكلة بركة الصرف الرئيسية بالخارجة سوف يتم التغلب عليها فور تشغيل الغابات الشجرية، التى زرعها على مساحة 5 آلاف فدان، حيث تم إعادة طرح 500 فدان منها بحق الانتفاع لزراعتها بمحاصيل النباتات البترولية.
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