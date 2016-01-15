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تفاصيل الإعلان عن 500 وظيفة فى جنوب سيناء

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حصلت "اليوم السابع " على بيان الـ 500 وظيفة بموازنات الديوان العام والمديريات الخدمات بجنوب سيناء لعام 2015 / 2016.

واشتمل البيان المقترح توزيع الوظائف على عدة جهات، منها: الديوان العام للمحافظة ومجالس المدن ومديرية والتجارة الداخلية ومديرية الزراعة ومديرية الطرق والنقل ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الطب البيطري ومديرية القوى العاملة والهجرة.

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اعلن فى المجلس التنفيذى عن البدء فى تعيين 50 شاب بوزارة الأوقاف، بالإضافة لـ500 وظيفة أخرى سيتم الإعلان عنها ببوابة الإلكترونية لأبناء المحافظة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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