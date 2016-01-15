للرجال فقط : احذر هذه الاغذية التى تحبط الرجولة

كثيرا ما تقرأ عن الاغذية التى تزيد القدرة والشهوة للممارسة الحميمة لكن ماذا عن الاغذية التى تهبط وتقلل من تلك القدرة .

احذروا 14 غذاء يمكن ان يقلل الرغبة والقدرة الجنسية للرجال وهم :

1- رقائق الذرة” الكورن فليكس ”

إذا كنت من محبى الكورن فيلكس وتتمتع بتناولهم في كثير من الاحيان في إفطارك الصباحي فخذ حذرك منه لان رقائق الذرة تسبب انخفاضاً فى مستويات هرمون الذكورة (التستوستيرون).

جون هارفي كيلوج ، الرجل الذي ابتكرها ، لأول مرة ، كان يعتقد أن الجنس هو أصل المشاكل

الصحية (الجسدية والعقلية والروحية) … !!!

لذلك فقد رأى ان الناس بحاجة لسحق رغباتهم ، فاخترع ( رقائق الذرة ) .

2- الأيس كريم

بالرغم من الحب الشديد له من مختلف الاعمار وخاصة في فصل الصيف ولكن نحذر منه كلاً من الرجال والنساء على حد سواء لانه يخفض من الرغبة الجنسية .

3- النعناع

بالرغم من انه لذيذ ذو نكهة قوية ومنعش ولكن ايها الرجل احذر ان تتناول منه كميات كبيرة لان النعناع من من محبطات الرغبة الجنسية .

4- الكريز :

معروف لدى الرهبان أنهم يتناولون الكريز باستمرار ، لكبح غرائزهم ، وذلك لاحتوائه على مواد تقلل هرمون الذكورة.

5- مشروبات الطاقة

تناولت الكثير من الابحاث فائدة ومضار مشروبات الطاقة على الجسم حيث انها بالرغم من انها تعمل على زيادة العمليات الحيوية فى الجسم ، ويمكن ان تبقيك مستيقظا لفترة طويله و ، لكنها مضره سيئة للغاية،

اذا ماتعلق الأمر بالجنس.

6- الهوت دوج

الحوم المصنعة بوجه عام ضارة بصحة الجسم ولكن ايضاً الهوت دوج هو أحد أخطر الاطعمه على الصحة الجنسية للفرد ،بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الدهون ،التى تقلل الاثارة لدى كل الرجال والنساء.

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7-الكسبرة

استخدمها الرهبان اليونانيون ، منذ سنوات طويلة لإفقادهم الرغبة الجنسية .

8- البامية

بالرغم من فوائدها الكثيرة , ويطلق عليها الغربيون ، منذ القدم ( غذاء الروح ) حيث يعتقدون انها جيـــــــدة لقـــوة الروح، لكنها سيئة للخصوبة ..

9- الأطعمة الدسمة

معروف عنها بوجه عام تأثيرها السيء على الصحة حيث ان الأطعمة المحتوية على مستويات عالية من الدهون المشبعة والمتحولة , حيث انها يمكن أن تؤثر سلبا على قلبك ،وتعيق تدفق الدم بسبب تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين.

و هذا ما يؤثر بالتبعية على رغبتك و قوتك ..

10- البطاطس المقلية ( الشيبس )

يرتبط الافراط فى تناول البطاطس المقلية ، بالاصابة بمشكلات صحية عدة ، منها الاصابة بارتفاع سكر الدم .. ( فاذا لم يتم ضبطه )، قد يؤثر على رغبة الرجل والمرأة معا .

11- المشروبات الكحولية

بالاضافة الى حرمانيتها الدينية فإنها تعد من أسوأ محبطات الحياة الجنسية .

الكثير من الكحول يخفف الرغبة الجنسية، ويقلل الإثارة أيضا .

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12- منتجات فول الصويا

هو يدخل بشكل اساسي في معظم اللحوم المصنعة , واثبتت بعض الابحاث العلمية ان فول الصويا ، يساهم فى تقليل نسبة الحيوانات المنوية .

وفي بعض الدراسات الأخرى تقول انها لا يؤثر بشكل كبير على الرجال الاصحاء،ولكن قطعا يؤثر على الرجال الذين يعانون من مشاكل فى نقص عدد الحيوانات المنوية،بل إن بعض هذة الأبحاث تقـــــــــول انه

فى الاختبار الذي أجري على أجنة بعض حيـــوانات التجارب ، أظهــــر تشوهاتملحوظة فى الأعضاء التناسلية للأجنة.ولكن لم يتم عمل مثل تلك الاختبارات على الانسان.

13- العرق سوس

المشروب المفضل لدي الكثيرون ذو الطعم اللذيذ المنعش صيفاً , ولكن هل تعلم ان هذا المشروب له قدرة كبيرة على كبح ( الرغبة ) ، حيث يؤثر على هرمونات الجسم .

وتشير الدراسات والأبحاث الحديثة أن تناول

جذر عرق السوس يمكن ان تخفض بشكل كبير من مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال. ولكن لا تقلق فان القليل منه ، لابأس به ولكن لاتكثر حتى لاتندم بعد ذلك.

14- زيت الكافور

لديه سمعة قديمة باعتباره أحد محبطات الشهوة الجنسية، وكان معروفا استخدامهفي هذا الصدد لدى العرب منذ مئات السنين.

شبكةعيونالإخبارية

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