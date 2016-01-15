للنحفاء.. نظام غذائى يعتمد على البروتين ويزيد الوزن كيلو كل أسبوع

الدهون والبروتين لزيادة الوزن

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نظام يعتمد على البروتين لزيادة الوزن كيلو أسبوعيا

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يعتقد البعض أن الدهون وحدها قادرة على زيادة الوزن وعلاج النحافة المرضية التى يعانى منها بعض الأشخاص، ولكن بعض الأنظمة الغذائية المعتمدة على بعض العناصر الأساسية بجانب الدهون يمكنها أن تكون فعالة فى هذا الشأن، وتساعد على التخلص من ضعف البنية الظاهر.وتؤكد الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن الأنظمة الغذائية المخصصة لاكتساب الوزن لمن يعانون من النحافة لابد وأن تكون متكاملة العناصر، والاعتقاد بأن الدهون وحدها تعطى وزنا صحيا للجسم أمر خاطئ وغير سليم، فهناك أنظمة تعتمد على البروتين بشكل كبير، ويمكن بواسطتها اكتساب الوزن تدريجيا وبشكل صحى، يعزز طاقة متبعيها ونشاطهم.وتقدم أخصائية السمنة والنحافة نظاما غذائيا يعتمد بالدرجة الأولى على البروتين ويعمل على اكتساب أكثر من كيلوجرام واحد فى الأسبوع الواحد ويتضمن الآتى:

- تناول 3 ملاعق كبيرة من عسل النحل مضافا إليها كوب من اللبن الدافئ فور الاستيقاظ.

- احتواء وجبة الإفطار على قطعة كبيرة من الجبن كامل الدسم وطبق من الفول مضافا إليه الزبد والخيار، ورغيف من الخبز، وبعد الإفطار بساعة يمكن تناول كوب من الشيكولاتة الساخنة، أو عصير الموز باللبن بالعسل، أو المانجو.

- فى الغذاء يبدأ الفرد بتناول طبق من الشوربة الدسمة "أى نوع" وبعده يتناول نوع من البروتين الحيوانى المفضل لديه، بما لا يتعدى 3 قطع صغيرة، مع تناول سلطات الطحينة والخضراء، والتركيز على تناول نوع خضار مفيد ومطهى بالزبد، إلى جانب طبق كبير من النشويات كالمكرونة أو الأرز، وبعد الغذاء بساعة يمكن تناول كوب من الكاكاو المحلى وقطعة من الحلويات.

- وجبة العشاء الدسمة تتكون من بطاطس مقلية، و3 أرغفة "فينو" و كوب لبن حليب كامل الدسم، وقطعتين من الجبن كامل الدسم المفضل.