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قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق بـ4 منازل فى سوهاج دون وقوع إصابات

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قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق بـ4 منازل فى سوهاج دون وقوع إصابات قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق بـ4 منازل فى سوهاج دون وقوع إصابات
تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شب بأربعة منازل بناحية نجع العرب، دون وقوع خسائر بالأرواح.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العميد وائل جمال، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وأشارت التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى من إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمود جلال الشريف، رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، إلى نشوب الحريق بمنازل كل من السيد محمد السيد عبد القادر 53 سنة جزار، والسيد عمران مسعود حسانين 56 سنة عامل، وخلف عبد العال حسين 38 سنة، وعصام إبراهيم فتح الباب 45 سنة صاحب محل بقالة، ولم تسفر الحرائق عن إصابات، وانحصرت التلفيات فى نفوق 10 رؤوسس أغنام وماعز، واحتراق كمية من "البوص" وأفلاق النخيل.

وبسؤال أصحاب المنازل أيدوا بما جاء فى الفحص، وعللوا نشوب الحريق بسبب مصدر حرارى من منزل ‏الأول، ونفوا الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 158 إدارى المركز لسنة 2016، وجارى العرض علي‏ النيابة العامة.

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