النيابة تطلب تقرير المفرقعات حول زرع قنبلة أمام منزل أمين شرطة بالعياط

طلبت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا رئيس النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول زرع مجهولين عبوة ناسفة أمام منزل أمين شرطة بمباحث قسم شرطة العياط، كما طلبت النيابة تقرير خبراء المفرقعات حول العبوة الناسفة التى تم التعامل معها وتفكيكها، واستمعت النيابة إلى أقوال أمين الشرطة "محمد.ع" الذى زرعت العبوة الناسفة أمام منزله.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة بالاشتباه فى وجود جسم غريب أمام أحد المنازل بقرية برويش بالعياط، وعلى الفور انتقل للعقيد إبراهيم حسين مفتش المفرقعات والفريق المرافق له، وبصحبتهم أجهزة كشفية وكلاب مفرقعات لإجراء عمليات التمشيط.

فُرِض كردون أمنى بمحيط المكان، وتبين العثور على عبوة هيكلية كانت مزروعة أمام منزل أمين شرطة بمباحث قسم شرطة العياط، وتم التعامل معها بواسطة مدفع المياه، وبتمشيط المكان لم يتم العثور على شىء آخر.