ضبط 20 قضية تموينية بسوهاج بينها عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

شنت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، برئاسة العقيد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث تموين سوهاج، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 20 قضية تموينية، بينها محل جزارة لحيازة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

من جانبه قال العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية لـ"اليوم السابع" إن الحلمة جاءت فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة ‏الجرائم التموينية، وتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية ومكافحة فساد ‏الأغذية والسلع مجهولة المصدر، بالتنسيق ‏مع اللواء مساعد مدير الإدارة ‏العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، والمحاسب وكيل وزارة ‏التموين بسوهاج، وأسفرت عن ضبط 20 قضية تموينية، منها ضبط "‏بكرى.م.ن.ح" 47 سنة صاحب محل جزارة، يقيم دائرة قسم أول سوهاج ‏لحيازته سلعا غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط 37 كجم لحوم، ‏تحرر عن ذلك المحضر رقم 318 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2016، وضبط "صلاح.خ.أ" 35 سنة صاحب محل بقالة، يقيم دائرة مركز المنشأة لحيازته سلعا غذائية ‏مجهولة المصدر، تحرر عن ذلك ‏المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين اليوم.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط 9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وقضية غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، وقضيتين عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.