أخبار عاجلة

مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 20 قضية تموينية بسوهاج بينها عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

Google+ Print
ضبط 20 قضية تموينية بسوهاج بينها عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ضبط 20 قضية تموينية بسوهاج بينها عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى
شنت إدارة مباحث بسوهاج، حملة تموينية بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، برئاسة العقيد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث تموين سوهاج، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 20 قضية تموينية، بينها محل جزارة لحيازة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

من جانبه قال العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية لـ"اليوم السابع" إن الحلمة جاءت فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة ‏الجرائم التموينية، وتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية ومكافحة فساد ‏الأغذية والسلع مجهولة المصدر، بالتنسيق ‏مع اللواء مساعد مدير الإدارة ‏العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، والمحاسب وكيل وزارة ‏التموين بسوهاج، وأسفرت عن ضبط 20 قضية تموينية، منها ضبط "‏بكرى.م.ن.ح" 47 سنة صاحب محل جزارة، يقيم دائرة قسم أول سوهاج ‏لحيازته سلعا غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط 37 كجم لحوم، ‏تحرر عن ذلك المحضر رقم 318 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2016، وضبط "صلاح.خ.أ" 35 سنة صاحب محل بقالة، يقيم دائرة مركز المنشأة لحيازته سلعا غذائية ‏مجهولة المصدر، تحرر عن ذلك ‏المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين اليوم.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط 9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وقضية غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، وقضيتين عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه