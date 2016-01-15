إحالة مسئولى شركة دعاية وإعلان للنيابة العامة وإيقاف ترخيص الشركة

قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية إحالة مسئولى شركة الدعاية والإعلان المرخص لها شاشة مضيئة بتقاطع شارع صبرى أبو علم مع شارع طلعت حرب بشبين الكوم للنيابة العامة، وتحرير جنحة إتلاف للمال العام.

ثبت بما ورد من الإدارة العامة لمرور المنوفية والشركة المصرية لنظم التحكم أن الشركة المذكورة قامت بقطع التيار الكهربائى عن إشارة المرور وأجهزة التحكم الكائنة بالمنطقة بغرض تشغيل اللوحة المضيئة المرخصة لها، ما تسبب فى عطل إشارة المرور الضوئية وأجهزة التحكم الخاصة بها.

كما قرر عبد الباسط إيقاف الترخيص الممنوح لهذه الشركة نهائياً، وأصدر أوامره على الفور إلى اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة بمراجعة كل التراخيص الممنوحة لشركات الدعاية والإعلان على مستوى المحافظة ومطابقتها لظروف الترخيص والعدالة الاجتماعية، وإخطار رئاسة حى غرب بمصادرة الشاشة لصالح المحافظة لحين انتهاء التحقيقات، وأصدر القرار رقم 22 بتاريخ 15/1/2016م بهذا الخصوص.

من جانبه أكد محافظ المنوفية أن أى عمل من شأنه إتلاف المال العام أو المساس بمصالح المواطنين سيواجه بكل قوة وحزم، مشيراً إلى أن الفساد لا يقتصر على النواحى المالية والإدارية فحسب، بل إن التهاون فى أرواح ومصالح المواطنين يعد شكلاً من أشكال الفساد المجتمعى، الذى يجب على كل مسئول مجابهته فى مختلف القطاعات.



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