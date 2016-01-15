مصرع عامل فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، على تبادل لإطلاق الأعيرة النارية بين عائلتى "الشنهورى والمغربية" بمركز دار السلام شرق المحافظة، بسبب تجدد خصومة ثأرية بين الطرفين، نتج عن مشاجرة اليوم وفاة عامل تصادف مروره بمنطقة الأحداث ولا ينتمى لطرفى المشاجرة .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة دار السلام يفيد بتجدد الاشتباكات بين عائلتين بدائرة المركز، ووجود متوفى .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد أحمد فوزى، وكيل الفرع، والمقدم طارق الوتيدى، رئيس مباحث مركز دار السلام، بتجدد الاشباكات بين عائلتى "الشنهورى والمغربية" بناحية قرية أولاد يحى قبلى دائرة دار السلام، نتج عن ذلك وفاة "حنفى.م.م"، 28 سنة، عامل، تصادف وجوده بمنطقة الأحداث لا ينتمى لطرفى المشاجرة .

ومن جانبها تم الدفع بعدد من القوات إلى القرية، وتم الفصل بين الطرفين، وغلق مداخل ومخارج الطريق وضبط العربى.م.س، ومحمد.ب، ينتمون إلى عائلة الشنهورى .

هذا وقد أشارت التحريات الأولية، أن سبب المشاجرة خلافات سابقة بين الطرفين نتيجة خصومة ثأرية، والتى نتج عنها مقتل "عادل. أ" ينتمى إلى عائلة المغربية، تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة، وجارِ تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.