وفاة ربة منزل متأثرة بإصابتها بحروق بنسبة 80% أثناء إعداد الطعام بسوهاج

فارقت ربة منزل فى بداية العقد الثالث من العمر الحياة داخل مستشفى أسيوط الجامعى، عقب تحويله من مستشفى بسوهاج متأثرة بإصابتها بحروق بنسبة 80% متفرقة بالجسم.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من شرطة دار السلام يفيد بتلقيهم بلاغا من قسم شرطة أول أسيوط يتضمن وفاة المدعوة "حنان.ث.ظ.ع" 31 سنة ربة منزل، وتقيم بناحية الكشح دائرة المركز والمحجوزة بمستشفى أسيوط الجامعى متأثرة بإصابتها بحروق نارية بنسبة 80% متفرقة بالجسم.
وبسؤال شقيق المتوفاة "طلعت.ث.ظ" 29 سنة سائق ويقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء قيام شقيقته المذكورة بإعداد الطعام على موقد بلدى اختل توازنها وسقطت عليه، ما نتج عنه إصابتها التى أودت بحياتها ونفى الشبهة الجنائية.
وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 279 إدارى المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.