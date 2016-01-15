وفاة ربة منزل متأثرة بإصابتها بحروق بنسبة 80% أثناء إعداد الطعام بسوهاج

فارقت ربة منزل فى بداية العقد الثالث من العمر الحياة داخل مستشفى أسيوط الجامعى، عقب تحويله من مستشفى بسوهاج متأثرة بإصابتها بحروق بنسبة 80% متفرقة بالجسم.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من شرطة دار السلام يفيد بتلقيهم بلاغا من قسم شرطة أول أسيوط يتضمن ‏وفاة المدعوة "حنان.ث.ظ.ع" 31 سنة ربة منزل، وتقيم بناحية الكشح دائرة ‏المركز والمحجوزة بمستشفى أسيوط الجامعى متأثرة بإصابتها بحروق نارية بنسبة 80% متفرقة بالجسم.

وبسؤال شقيق المتوفاة "طلعت.ث.ظ" 29 سنة سائق ويقيم بذات الناحية قرر أنه ‏أثناء قيام شقيقته المذكورة بإعداد الطعام على موقد بلدى اختل توازنها وسقطت عليه، ما نتج عنه إصابتها التى ‏أودت بحياتها ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى ‏الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 279 إدارى المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة ‏صرحت بدفن الجثة.