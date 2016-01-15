مصرع شخص وإصابة آخر أثناء التنقيب عن آثار فى الدقهلية

لقى شاب مصرعه وفُقد آخر وإصابة ثالث داخل بئر بناحية مركز المنزلة أثناء البحث عن آثار.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بوفاة سامح رفعت الصياد 35 سنة فلاح، وفقد محمد محمد عبد السلام سعدة داخل بئر، وإصابة نعيم عبده جمعة بإصابات خطيرة، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى المنزلة نظرا لخطورة حالته.

وعلى الفور انتقل الرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود بئر بعمق 17 مترا، داخل ملك المجنى عليه بقرية الطعايمة، وبسؤال بعض الشهود أكدوا أنه أثناء نزول المجنى عليه داخل البئر للبحث عن آثار لقى مصرعه فحاول المفقود إنقاذة، وجارى البحث عنه، وأصيب الثالث باختناقات بعد محاولة إنقاذ الاثنين، وأشارت التحريات الأولية إلى أن المجنى عليهم يبحثون عن آثار داخل الأرض، وجار تحرير محضر بالواقعة.