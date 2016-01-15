أخبار عاجلة

مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الزمالك يعلن قائمته الإفريقية بـ 23 لاعبًا

Google+ Print
نادي الزمالك

نادي الزمالك

استقر فريق نادي الزمالك، على إرسال قائمته الأفريقية التي تضم 23 لاعبًا، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” مساء اليوم الجمعة، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2016.

وضمت القائمة كلاً من:
> “أحمد الشناوي، ومحمود عبد الرحيم جنش، فى حراسة المرمى، وعلي جبر، وأحمد دويدار، ومحمد كوفى، وحازم إمام، وعمر جابر، وحمادة طلبة، ومحمد عادل جمعة، فى خط الدفاع، وأحمد توفيق، وإبراهيم عبد الخالق، وإبراهيم صلاح، ومعروف يوسف، وطارق حامد، ومحمود كهربا، ومصطفى فتحي، وأيمن حفنى، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد إبراهيم، وأحمد حمودى، فى خط الوسط، وباسم مرسى، وأحمد حسن مكى، ومحمد سالم، فى الهجوم.

وخرج الثلاثى محمد أبو جبل ورمزي صالح وشريف علاء من القائمة الإفريقية، على أن يتم إضافة رمزى خالد والمهاجم الأفريقى المنتظر التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

 

 

 

 

12573104_995729757148696_5220710247335467951_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا