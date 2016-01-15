الزمالك يعلن قائمته الإفريقية بـ 23 لاعبًا

استقر فريق نادي الزمالك، على إرسال قائمته الأفريقية التي تضم 23 لاعبًا، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” مساء اليوم الجمعة، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2016.

وضمت القائمة كلاً من:

> “أحمد الشناوي، ومحمود عبد الرحيم جنش، فى حراسة المرمى، وعلي جبر، وأحمد دويدار، ومحمد كوفى، وحازم إمام، وعمر جابر، وحمادة طلبة، ومحمد عادل جمعة، فى خط الدفاع، وأحمد توفيق، وإبراهيم عبد الخالق، وإبراهيم صلاح، ومعروف يوسف، وطارق حامد، ومحمود كهربا، ومصطفى فتحي، وأيمن حفنى، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد إبراهيم، وأحمد حمودى، فى خط الوسط، وباسم مرسى، وأحمد حسن مكى، ومحمد سالم، فى الهجوم.

وخرج الثلاثى محمد أبو جبل ورمزي صالح وشريف علاء من القائمة الإفريقية، على أن يتم إضافة رمزى خالد والمهاجم الأفريقى المنتظر التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.