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النفط الأمريكي يواصل انهياره ويكسر حاجز الـ 30 دولار للبرميل

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النفط الأمريكي يواصل انهياره ويكسر حاجز الـ 30 دولار للبرميل النفط الأمريكي يواصل انهياره ويكسر حاجز الـ 30 دولار للبرميل

هوت العقود الآجلة للنفط الأمريكي الخفيف كاسرة حاجز 30 دولارا للبرميل ، خلال التعاملات المتأخرة اليوم ببورصة وول ستريت، مسجلة أكبر خسائر يومية منذ فصل الشتاء، متأثرة بالانخفاض في الأسواق الصينية فضلا عن الزيادة المرتقبة للصادرات الإيرانية من النفط مايعني زيادة وافرة في المعروض لفترة أطول.

وهبطت أسعار العقود الآجلة للنفط بنسبة 5 في المائة بمقدار 56ر1 دولار مسجلة 19ر29 دولار للبرميل.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط خام برنت بنسبة 4ر4 في المائة بمقدار 37ر1 دولار لتبلغ 51ر29 دولار للبرميل، وهي الخسائر التي لم تشهدها أسعار الخام منذ 12 سنة.

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