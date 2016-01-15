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إبراهيم حسن منفعلا: ' لو حرام نبقى في مركز جيد قولنا نسيبها.. حق المصري فين '

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إبراهيم حسن منفعلا: ' لو حرام نبقى في مركز جيد قولنا نسيبها.. حق المصري فين ' إبراهيم حسن منفعلا: ' لو حرام نبقى في مركز جيد قولنا نسيبها.. حق المصري فين '

انفعل إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري على حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري عقب نهاية المباراة باشتباكات بين الفريقين.

المصري تعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في الجولة الـ14 من الدوري المصري.

وعقب نهاية المباراة انطلقت اشتباكات داخل الملعب وفي المقصورة قبل أن يتحدث إبراهيم حسن بقوة ويهاجم حكم المباراة.

وقال إبراهيم حسن: "حقنا فين. حرام عليكم".

وأضاف عبر قناة ONTV "لو حرام نبقى في مركز جيد في الدوري يا ريت تقولنا. نسيبها".

ولعب المصري بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 33 بعد طرد محمد أشرف. وعدل الاتحاد النتيجة بهدف من ركلة جزاء عن طريق يوسف أوباما.

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