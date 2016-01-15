مؤتمر حسام حسن: حزين لخسارة المصري نقطتين بفعل فاعل أمام الاتحاد

أبدى حسام حسن مدرب المصري حزنه لضياع الفوز على الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

المصري تعادل مع الاتحاد بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كنا الأفضل في المباراة حتى بعد الطرد، وحاولنا الهجوم لتحقيق الفوز لكن الحكم كان له رأي أخر".

حسام حسن أتبع "تركيز فريقي كان على الفوز زكنا متفوقين فنيا وبدنيا، لكن الحكم ظلنا".

وأضاف "جمهور المصري كان ينتظر عدالة أكبر في اللقاء، لكن الحكم طرد لاعب بشكل غير مستحق، واحتسب علينا ركلة جزاء غير صحيحة في الشوط الثاني".

وأتم "حزين للتعادل لكن أعد جمهور بورسعيد بالتعويض في الشوط الثاني".