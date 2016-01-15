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حسام حسن: حسبي الله ونعم الوكيل.. ' ماسك نفسي بالعافية عن هذا الظلم '

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حسام حسن: حسبي الله ونعم الوكيل.. ' ماسك نفسي بالعافية عن هذا الظلم ' حسام حسن: حسبي الله ونعم الوكيل.. ' ماسك نفسي بالعافية عن هذا الظلم '

"أنا ماسك نفسي بالعافية. ماسك نفسي بالعافية".. هكذا عقب حسام حسن المدير الفني لنادي المصري عقب تعادل فريقه أمام الاتحاد السكندري وسط أحداث مثيرة وقعت في نهاية المباراة.

المصري تعادل مع الاتحاد السكندري بهدف كل فريق في الجولة الـ14 من الدوري المصري. ومع صافرة النهاية بدأت اشتباكات داخل أرض الملعب والمقصورة بسبب أداء التحكيم.

وعن اللقاء قال حسم حسن: "حسبي الله ونعم الوكيل".

وأضاف في المؤتمر الصحفي "تعرضنا للظلم. وخسرنا نقطتين بسبب هذا الظلم. ولولا حكم المباراة لفزنا بفارق أكثر من هدفين أو ثلاث".

وأكمل حديثه قائلا: "لماذا هذا! لماذا عندما نرى فريق منظم في الدوري يجب علينا إيقافه. لماذا يحدث ذلك. أنا ماسك نفسي بالعافية".

وأتم "الحكم ظالم ظالم. لم يوقفنا فقط أمام الاتحاد بس انهال بالبطاقات الصفراء للاعبي الفريق لإيقافهم قبل لقاء الزمالك".

ولعب المصري بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 33 بعد طرد محمد أشرف. وعدل الاتحاد النتيجة بهدف من ركلة جزاء عن طريق يوسف أوباما.

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