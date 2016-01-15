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إبراهيم حسن: هاني سعيد وجه ' أسوأ سباب سمعته في حياتي ' .. والحكم لم يتدخل

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إبراهيم حسن: هاني سعيد وجه ' أسوأ سباب سمعته في حياتي ' .. والحكم لم يتدخل إبراهيم حسن: هاني سعيد وجه ' أسوأ سباب سمعته في حياتي ' .. والحكم لم يتدخل

واصل إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري هجومه على محمود عاشور حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفور نهاية المباراة اندلعت اشتباكات كثيرة بين لاعبي الاتحاد والمصري، بالإضافة لقيام المدير الفني للفريق البورسعيدي بالنزول لأرض الملعب للاعتراض على قرارات حكم المباراة (شاهد صور الاشتباكات).

وأكد إبراهيم حسن أن الحكم محمود عاشور تعمد إنذار لاعبي المصري حتى لا يستطيعون المشاركة أمام الزمالك في المباراة المقبلة (طالع التفاصيل).

وتحدث إبراهيم حسن لقناة "الحياة 2" قائلا:"حكم المباراة ساعد لاعبي الاتحاد على القيام بالتمثيل خلال المباراة بقراراته".

وأضاف"هاني سعيد لاعب الاتحاد وجه أسوأ سباب سمعته في حياتي لأحمد جمعة لاعب فريقنا والحكم لم يتدخل ولم يتم إنذاره أو طرده حتى".

وبسؤاله عن هل سيقوم المصري بإرسال خطابا لاتحاد الكرة يطلب فيه عدم تعيين محمود عاشور لإدارة مبارياته مرة أخرى أجاب"الأمر متروك لإدارة النادي".

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