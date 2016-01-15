بعد موقعة الاتحاد السكندري.. 3 إيقافات أساسية للمصري أمام الزمالك

خاض نادي المصري مباراة قوية وعنيفة أمام الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

المصري تعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية.

وخلال المباراة، تلقى 4 لاعبين من المصري بطاقات صفراء، وأشهر الحكم بطاقته الحمراء في وجه محمد أشرف مهاجم الفريق.

حسام حسن مدرب المصري اشتكى من التحكيم عقب اللقاء، واتهم الحكم محمود عاشور بأنه تسبب في ضياع نقطتين على النادي البورسعيدي بسبب قراراته العكسية.

وبسبب تلك الانذارات التي تلقاها لاعبي المصري، فسيغيب ثلاثة لاعبين عن القلعة الخضراء في مباراتهم المقبلة أمام الزمالك في بطولة الدوري.

محمد أشرف مهاجم الفريق سيغيب بسبب تعرضه للطرد في اللقاء، فيما سيغيب كل من طارق خطاب المدافع الأردني، والسيد عبد العال متوسط الميدان عن المباراة بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

ويعد الثنائي السيد عبد العال وطارق خطاب من الركائز الأساسية في فريق المصري، إذ أنهما فقط بجانب الحارس رمزي صالح هم من خاضوا كل مباريات المصري في الدوري إلى الأن، بواقع 2050 دقيقة ولم يخرجوا من الملعب مطلقا.

والناجي الوحيد من صفوف المصري ممن تلقوا بطاقات في المباراة هو عمرو موسى الذي بلغ البطاقة الصفراء الثانية، فيما لم يحصل رمزي صالح، أحمد رؤوف ومحمد مجدي على بطاقات صفراء في المباراة، ليحق لهم المشاركة أمام الزمالك، إذ كانوا مهددين أيضا بسبب حصولهم على بطاقتين من قبل.