لاعب المصري لـ في الجول: لا أعرف لماذا تحدث الأخطاء التحكيمية دائما معنا

يرى مهاجم المصري أحمد ياسر أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي شديد في مباراة الاتحاد السكندري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأقيمت المباراة على ملعب الإسكندرية ضمن الأسبوع الرابع عشر من الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق البورسعيدي قد تقدم أولًا في النتيجة عن طريق محمد مجدي في الدقيقة 41 من الشوط الأول وتعادل لأصحاب الأرض يوسف أوباما من ركلة جزاء.

وعقب نهاية المباراة تحدث لاعب المصري لـFilGoal.com قائلًا:"لقد تعرضنا لظلم تحكيمي، لا أعلم لماذا يحدث دائمًا معنا مثل هذه الأخطاء التحكيمية".

لاعب ليرس البلجيكي السابق واصل تصريحاته"بسبب هذه القرارت التحكيمية سيغيب عن الفريق في مباراة الزمالك القادمة ثلاثة لاعبين من القوام الرئيسي".

وأنهى أحمد ياسر تصريحاته"أتمنى أن أشارك في مباراة الزمالك القادمة، خاصةً أنني أظهر دائمًا بمستوى جيد أمام الفريق الأبيض منذ أن كنت في وادي دجلة".