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استراحة الدوري المصري - المقاولون العرب (0) - (0) وادي دجلة.. شوط أول هادئ

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استراحة الدوري المصري - المقاولون العرب (0) - (0) وادي دجلة.. شوط أول هادئ استراحة الدوري المصري - المقاولون العرب (0) - (0) وادي دجلة.. شوط أول هادئ

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عن قائمة مباراة فريقه استعدادا لملاقاة اتحاد الشرطة يوم السبت في ملعب بتروسبورت.

ويستضيف الزمالك منافسه الشرطة في إطار الجولة 14 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة أحمد حسن مكي وإبراهيم صلاح لها بعد غيابهما عن لقاء إنبي الأخير والذي فاز به الفريق الأبيض بهدف دون رد.

فيما استبعد ميدو كل من محمد كوف وأحمد توفيق ومحمد سالم ومعروف يوسف.

وشهدت القائمة تواجد لاعبين من قطاع الناشئين هما مصطفى محمد وعمر صلاح، فيما غاب عنها اللاعب الشاب محمود براني.

وجاءت القائمة التي ضمت 20 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي- محمود عبد الرحيم "جنش".

في الدفاع: أحمد دويدار- حمادة طلبة- محمد عادل جمعة- علي جبر- عمر جابر- عمر صلاح.

في الوسط: إبراهيم صلاح- طارق حامد- إبراهيم عبد الخالق- شيكابالا- كهربا- أيمن حفني- أحمد حمودي- محمد إبراهيم- مصطفى فتحي.

في الهجوم: أحمد حسن مكي- باسم مرسي- مصطفى محمد.

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