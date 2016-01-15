"نتانياهو" العنصرى يهاجم الآذان: ضوضاء تؤذى الأذن والإسلام لم يأمر به

كرر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، مهاجمة الإسلام، وقال خلال اجتماع لكتلة "الليكود" فى الكنيست، إن أصوات الآذان فى المساجد بمثابة "ضوضاء تؤذى الأذن".

وقال نتانياهو، إنه لا يوجد أى احترام للقانون فى غالبية البلدان العربية، بما فى ذلك البناء وأصوات المساجد وتعدد الزوجات.

وعن مكبرات صوت المساجد أوضح: "لا يمكننى التسليم بهذا الأمر، فلا يوجد أى نص دينى يبيح إزعاج الناس بمكبرات الصوت، ولا يوجد أمر من هذا القبيل بالدول العربية أو الأوربية.. هناك معاناة كبيرة للمواطنين العرب أنفسهم والمتواجدين قريبًا من المساجد، فهنالك قانون للضجيج فلنقم بتطبيقه".

وكان نتنياهو قد سب المسلمين خلال مؤتمر صحفى نهاية العام الماضى، حيث قال إن المسلمين بمثابة حيوانات أليفة.