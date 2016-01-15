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العثور على جثتين وإصابة عنصر بالبيشمركة فى كركوك

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العثور على جثتين وإصابة عنصر بالبيشمركة فى كركوك العثور على جثتين وإصابة عنصر بالبيشمركة فى كركوك
أفادت مصادر أمنية اليوم الجمعة بانه تم العثور على جثتين وإصابة مدنيا فى حادثين منفصلين شهدتهما مناطق متفرقة فى مدينة كركوك الواقعة على مسافة 250 كم شمالى العاصمة العراقية بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة الانباء الالمانية ( د.ب.أ) بأن " دوريات الشرطة عثرت على جثتين مجهولتين تحت جسر ليلان فى منطقة الحى العسكرى تعودان لرجلين معصوبى الأعين و مقيدى الأيدى وعليهما اثر طلقات نارية ويتراوح عمرهما بين /35-65/ عاما".

وأوضحت المصادر ذاتها "أن أحد عناصر البيشمركة الكردية تعرض للإصابة بطلق نارى من قبل مسلحين فى قضاء طوز خرماتو جنوبى كركوك ".
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