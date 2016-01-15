الخارجية الإيطالية: لابديل عن تشكيل تحالف دولى ضد "داعش" فى ليبيا

> أكد وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى أن تشكيل تحالف دولى ضد داعش فى ليبيا سيكون أمرا لا مفر منه، حال فشل الاتفاق الذى ترعاه الامم المتحدة والقاضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية فى هذا البلد.

وقال جينتيلونى - فى حديث نشر اليوم الجمعة فى صحيفة " لوفيجارو" الفرنسية - إنه حال وضوح تخلى الليبيين بعد عدة أشهر عن تنفيذ الاتفاق، فبالطبع سيجب أن يرى تحالف دولى ضد داعش النور على غرار العراق وسوريا، مؤكدا فى الوقت ذاته أن هذا الخيار ليس مطروحا اليوم أو فى الغد.

ولفت وزير الخارجية الايطالى إلى أن الإقدام على هذه الخطوة سيكون بمثابة اعتراف بأن جهود الليبيين ستبوء بالفشل، مؤكدا " إذا تدخلنا ضد الاٍرهاب نريد فعل ذلك بطلب من حكومة ليبية لتقديم الدعم لها".

>واعتبر أن احتواء الإرهاب يمكن تحقيقه بطرق مختلفة إلا أن تطبيق الاتفاق بين الفرقاء الليبيين هو السبيل الوحيد لإحلال الاستقرار والشروع فى إعادة بناء البلاد، محذرا من خطورة أى خيار أخر على ليبيا والمجتمع الدولى.

يذكر أن طرفى النزاع فى ليبيا وقعا فى ديسمبر الماضى فى مدينة الصخيرات المغربية اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة، يمهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء حالة الفوضى التى تعم البلاد.

ومن المقرر أن يتم التصديق على هذا الاتفاق قبل 17 يناير، إلا أن العديد من العوائق ما زالت حاضرة فى ظل حالة الانقسام التى تشهدها البلاد بين سلطتين، الأولى حكومة يعترف بها المجتمع الدولى فى طبرق، والثانية حكومة مناوئة لها تدير العاصمة طرابلس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".

وتضغط القوى الغربية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية فى ليبيا يكون بمقدورها طلب مساعدة من الغرب لمكافحة تنظيم داعش فى ظل تزايد المناطق التى يسيطر عليه فى البلاد وتبنيه لهجومين داميين منذ مطلع يناير.

>