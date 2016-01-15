الجيش الأمريكى يؤكد مقتل مدنيين فى غاراته فى سوريا والعراق

قال الجيش الأمريكى اليوم الجمعة إنه يعتقد أن ثمانية مدنيين قتلوا على الأرجح وأصيب ثلاثة آخرون فى غارات جوية على أهداف لتنظيم داعش فى العراق وسوريا فى الفترة بين 12 أبريل والرابع من يوليو 2015.

وهذه هى المرة الثالثة -منذ بدأت الولايات المتحدة حملة جوية ضد داعش عام 2014 - التى تكشف فيها القيادة المركزية للجيش الأمريكى عن سقوط قتلى من المدنيين بعد إجراء تحقيقات داخلية. وسبق للجيش الأمريكى أن أقر بمقتل ستة مدنيين.

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