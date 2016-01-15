بالصور.. عشق فتاة للطعام يرفع وزنها إلى 275 كيلو.. "بلاش أكل كتير"

حبها للطعام ألصق بها لقب السمنة منذ طفولتها، إنها الفتاة الأمريكية "بريتانى فولفير" البالغة من العمى 32 عاما، والتى اعتادت تناول كل أنواع الطعام ذات السعرات الحرارية العالية وبكميات كبيرة، حتى بلغ وزنها 275 كيلوجراما، قبل أن تتخذ قرارا مؤخرا بإجراء عملية جراحية لتقليل وزنها وتنتظر موافقة "التأمين الصحى"، نتيجة عدم توفر الإمكانيات المادية لديها، وفقا لتقرير نشره الموقع البريطانى "ديلى ميل".



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بريتانى تفكر فى الطعام منذ استيقاظها وحتى نومها

"أفكر فى الطعام طوال الوقت".. هكذا بدأت "بريتانى" حدثيها، وأضافت: "الأكل هو المشكلة الصغيرة التى أوقعتنى فى الأزمة الحالية، لا أستطيع تنظيف نفسى وأشعر أن شكلى مخيف ولا يوجد زوج يوافق على رؤيتى هكذا".. وتوضح بريتانى: "اتبعت أنظمة غذائية كثيرة لكن مقاومتى للطعام كانت ضعيفة، ولم أستطع السير عليها كثيرا وعدت لتناول الأطعمة بطريقة شرهة للغاية".



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بريتانى تزن 275 كيلو ولا تستطيع الوقوف على قدميها

وبدورها قالت والدة "بريتانى": أخاف عليها من إجراء العمليات الجراحية التى تساعدها على فقد وزنها، لأن القرار صعب وقد يعرضها لخطر لأن وزنها كبير بطريقة مخيفة، وكل يوم يزداد خوفى من القرار حتى أصبحت أشعر أنا وابنتى بالضياع وغير واثقين فى أفكارنا".



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الطعام رقم واحد فى حياة بريتانى

وتوضح والدة "بريتانى" أن بريتانى تعانى من الوزن الزائد منذ طفولتها، وفسر الأطباء حالتها بإصابتها بـ"هاشيموتو" وهى فى الـ19 عاما من عمرها وهو مرض يهاجم الغدة الدرقية ويسبب سرطان الغدة الدرقية.

وتقول "بريتانى": أصبحت أستيقظ من النوم من كثرة الألم ولا أعرف هل جزء من جسمى يؤلمنى أم الألم النفسى أثر على حالتى، وهو ما جعلنى اتخذ قرارا بإجراء العملية الجراحية لإنقاص وزنى ولكن أريد من يساعدنى ماديا.. وتابعت: أفكر دون توقف منذ استيقاظى فى الطعام حتى أعود للنوم، وهذا أمر غير طبيعى يحدث لى دون إرادتى.