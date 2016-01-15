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لو سنك فوق الستين مارس الرياضة.. "عشان تفضل شباب على طول"

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لو سنك فوق الستين مارس الرياضة.. "عشان تفضل شباب على طول" لو سنك فوق الستين مارس الرياضة.. "عشان تفضل شباب على طول"
مع بلوغ الرجل والمرأة سن الستين يظنون أنهم لن يستطيعوا العودة للشباب مرة أخرى، ولكن بعد التعرف على فوائد الرياضة وممارستها قد يشعرون بالحيوية فى كل لحظة من حياتهم.

فوائد الرياضة لكبار السن


>ونشر الموقع الأمريكى "Care2" تقريرا عن فوائد الرياضة لمن هم فوق الستين من أعمارهم، قال فيه الدكتور ميشيل سيغار المتخصص فى اللياقة البدنية، إن الرياضة هى الوسيلة الصحية التى تحمى كبار السن من العديد من الأخطار وتجعلهم يحتفظون بشبابهم طوال الوقت.

الرياضة تضيف لحياتك التجديد


>وأوضح الدكتور ميشيل سيغار أن للرياضة فوائد عديدة لكبار السن منها:
>1. الاستغناء عن العصا فى الاستناد عليها، لأن الرياضة تقوى عضلاتك ومفاصلك وتجعلك تسير فترات طويلة والقيام بمغامرات تجدد حياتك.
>2. التخلص من مشاكل العمود الفقرى التى تظهر غالبا مع تقدم العمر.
>3. تخلص السيدات من تجاعيد الجلد وتجعلهن يظهرن ببشرة الفتيات فالرياضة تساهم فى شد الجلد.
>4. التخلص من الأرق الذى يصاحب كبار السن فى بعض الأحيان.
>5. تقلل الموت المفاجئ نتيجة دور الرياضة فى مواجهة الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
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