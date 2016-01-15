صور: الألوان الحارّة في "ديكورات" منازل النجمات

من المعلوم أن للألوان أثراً نفسياً في التصميم الداخلي، كما تلعب دوراً هاماً في إبراز هوية المساحة... كان بعض النجمات العالميات حرص على استعمال الألوان الحارة في "ديكورات" غرف المعيشة بداخل منازلهن، بهدف إضفاء المزيد من الدفء والحميمية على أمكنتهن.

"سيدتي. نت" اختار لك صور غرف معيشة بعض النجمات، حيث تلعب الألوان الحارة دور البطولة فيها.

1. سيندي كروفورد Cindy Crawford

تحظى عارضة الأزياء سيندي كروفورد Cindy Crawford بإطلالة بانوراميّة على البحر، من منزلها الواقع على شاطئ مدينة "لوس كابوس"، في "المكسيك"، حين تستلقي على إحدى الأرائك في غرفة المعيشة المزدانة بالوسائد ذات الألوان الحارة!

2. تايلور سويفت Taylor Swift

في منزل النجمة تايلور سويفت Taylor Swift الواقع في حي "تريبيكا" بمدينة "نيويورك"، تحظى مساحة الاستقبال بفسحة هامة، وتنقسم إلى جلسات عدّة مؤثثة بأثاث يشي بالدفء، خصوصاً مع حضور الموقد في الجلسة الكبيرة، حيث الألوان الحارة بارزة على الأرائك والجدران وقطع السجاد التي تغطي أرضية "الباركيه"، وتتناسب مع السقف المغطّى بالخشب الطبيعي.

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3. هايدي كلوم Heidi Klum

تطغى اللمسة الهندية على تصميم دواخل منزل عارضة الأزياء العالميّة هايدي كلوم Heidi Klum الواقع في "بل إير" في "لوس أنجلوس"، حيث تلوّن الألوان الحارة جدران الغرف، ولا سيّما الوردي الطاغي على جدران غرفة المعيشة الفسيحة التي تضمّ جلسات مستقلة عدّة. فيما تُنير أرجاءها ثريّات الكريستال التي تتلألأ في الأعلى، بالإضافة إلى الإنارة الجانبية التي تسلّط نورها على اللوحات المعلّقة على الجدران وحول المدفأة التي تعلوها مرآة مؤطرة بالخشب المحفور.

4. سلمى حايك

في منزل الممثّلة الشهيرة سلمى حايك الواقع في حيّ "هوليوود هيلز" في مدينة "لوس أنجلس"، تنبض غرفة المعيشة حرارة وحميميّة، من خلال ألوان أثاثها والموقد الذي يطلّ خلف أعمال "الفيرفورجيه" اللافتة! ومن الملاحظ أن الليلكي يتسلّل إلى هذه المساحة ليخفّف من حدّة الألوان الحارة!

5. بيونسيه Beyoncé

في منزل النجمة السمراء بيونسيه Beyoncé الواقع في مدينة "هامبتون" الأمريكيّة، اختارت المالكة أرائك مريحة للصالون بلون حار، تمتدّ على شكل زاوية لتسهيل التواصل بين الجالسين إليها. وقد خصّصت غرفة لمشاهدة التلفاز مصبوغ أثاثها بالرمادي والبرتقالي. ولم تكتف بيونسيه بشاشة واحدة، بل ثبتت 5 شاشات على جدارها!

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